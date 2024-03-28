Ali Koç Aziz Yıldırım'ı suçladı. Görevden alınmasını istedi

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürerken her geçen gün olaylara dair yeni detaylar ortaya çıkıyor.

2 Nisan’da gerçekleşecek olağanüstü kongrede gerekirse takımı ligden çekeceğini ifade eden Ali Koç maç sırasında yaşanılanları anlattı.

"İSTERSEN TAKIMI SAHADAN ÇEK"

Kaşılaşmanın 60. Dakikasında İsmail Kartal’ı aradığını belirten Ali Koç kendisine, “Hocam, bu iş kötüye gidiyor. İstersen takımı sahadan çek, yetki senin" dedi.

"PLANLANARAK TAHSİS EDİLMEDİ"

Olayların büyümesindeki suçlunun Trabzon Emniyet Müdürü ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ın olduğunu söyleyen Ali Koç, "Tünel görüntüleri yok, alamıyoruz. Fenerbahçe güvenlikçileri ve turuncu yelekliler görevlerini yaptılar. Bin 400 polis olduğu söyleniyor, sahada yoktular. Planlanarak tahsis edilmedi. Trabzon özerk bölge mi? Emniyet müdürü de, vali de halen görevde" ifadelerini kullandı.