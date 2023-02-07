﻿Devlet Bahçeli: Bu da geçecektir nihayet Allah bizimledir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli deprem felaketi ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu da geçecektir, nihayet Allah bizimledir. Bu çilemiz de bitecektir, nitekim Türk milleti tek yürektir” şeklinde konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaket i istismar etmeye gayret eden utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız, müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Hangi yokuşu gördük de düzlüğüne ulaşamadık. Hangi geceyi gördük de sabahına uyanamadık.”

"BU DA GEÇECEKTİR, NİHAYET ALLAH BİZİMLEDİR"

“Bu da geçecektir, nihayet Allah bizimledir. Bu çilemiz de bitecektir, nitekim Türk milleti tek yürektir. Bu hafta sonu Çankırı’da yapmayı planladığımız açık hava toplantımızı, deprem felaketinden dolayı bir başka tarihe ertelediğimizi huzurlarınızda ifade etmek, kamuoyunun da bilgisine sunmak istiyorum. Aziz milletim, sen olmadan yedi cihanda hem öksüz hem de yetimiz, yokluğundur canımıza en büyük dert ve felaket. En büyük depremlerle çökse de çatımız, hiçbir felaket büyük değildir yokluğun kadar. Gök kararıp gürlese, peşi sıra yıldırımlar yağsa, yer yerinden oynayıp dağlar yıkılsa, gece gündüz karışıp sabahlar olmasa, vazgeçmeyeceğiz Türkiye’mizden, taviz vermeyeceğiz milli birlik ve kardeşliğimizden. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah rahmetini ve merhametini üzerimizden eksik etmesin.”