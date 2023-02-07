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  • Bakan Kurum 'AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz' dedi. Bırakalım da insanlar ölsü

Bakan Kurum 'AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz' dedi. Bırakalım da insanlar ölsün mü Sayın Bakan

Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada “AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Kurum'un açıklamasını görenler "Bırakalım insanlar ölsün mü Sayın Bakan" dedi. 

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:15
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Kurum: AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz.

Bakan Kurum 'AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz' dedi. Bırakalım da insanlar ölsün mü Sayın Bakan
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, arama kurtarma koordinasyonun sadece AFAD tarafından yapıldığını ve başka bir koordinasyona izin vermeyeceklerini söyledi. Bakan Kurum, devletin tüm imkanları ile deprem bölgesinde olduğunu söyledi.

Bakan Kurum’un yaptığı açıklamalar şöyle:

“Arama kurtarma ve barınma koordinasyonunu AFAD koordinasyonunda yapıyoruz. Bunun dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanı ve devletimiz tüm imkanları ile afet bölgesindedir. Hiçbir afet bölgesinde vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık, yalnız bırakmadık. Bu afette de tüm illerde yine milletimiz ile 84 milyon büyük Türkiye ailesi ile bunun üstesinden geleceğiz. Önce enkazdan vatandaşlarımızı kurtaracağız. Sonra hasar tespit çalışmaları, geçici ve kalıcı barınmalarını sağlayacağız. Daha önceki depremlerde nasıl yaptıysak bunda da yapacağız. Devletimiz sahadadır. Tüm ekiplerimiz canla başla sahada çalışmaktadır. Çalışmaya devam edecektir. Burada ne eksik varsa anbean gidermek suretiyle bu afetin üstesinden milletimiz ile birlikte geleceğimiz belirtmek istiyorum. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum.”

BİNLERCE VATANDAŞ YARDIM BEKLİYOR

Bakan Kurum’un açıklamalarına rağmen deprem bölgesindeki vatandaşların yardım çığlıkları devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş ve Hatay’da yıkılan bazı binalarda depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen arama ve kurtarma çalışmaları başlamadı. Öte yandan soğuk havada sokakta kalan çok sayıda vatandaş yardım bekliyor. Bazı bölgelere henüz hiçbir AFAD ekibi ulaşamadı.

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MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
7.02.2023 14:44
Başka organizasyon itibarı mı zedeliyor."İtibardan tasarruf olmaz"deyip yoksul halkın parası ile sefa sürenlerin şimdi de "İtibar giden canlardan kıymetli"anlayışıyla kahrolduk.  
 
Ateş 07 02 2023
7.02.2023 14:38
Kurum söyle bakalım 23 senede afet için toplanan milyarlar nerede çık adamsan halka anlat anlatki bu millet sizi tanısın yakında devremin sebebi chp.dersiniz galiba siz neymissiniz meger  
 
1950
7.02.2023 14:38
Şimdi bu inşaatlardan sorumlu olan kişi mi? Ne beklenir, hiç, zaten sonuç da hiç  
 
TÜM YORUMLAR (27)
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