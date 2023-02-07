Hatay'da depremin ardından son durumu Belediye Başkanı anlattı: Enkaz altından insan sesleri geliyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok hasar verdiği illerden biri olan Hatay'da gece çok zor şartlarda geçirildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentteki son durumu Gazete Duvar'ın Youtube canlı yayınında anlattı. Enkaz altından hala insan sesleri geldiğini belirten Savaş, "Bizim en çok ihtiyacımız olan acil kurtarma ekipleri, ikinci planda barınma, çadır, üçüncü planda yemek ve çocuk bezi, çocuk maması" dedi.

"BENZİN VE MAZOT YOK"

Savaş'ın açıklamaları şöyle:

Geceyi zor şartlarda geçirdik. Çok soğuk hava. Yağmurda vardı. Araçlardaki insanlar içinde gece zordu. Arabada bile üşüyorlar çünkü benzin ve mazot alamıyorlar. Herkese çadır kurma şansımız yok. Zaten şehirde bizim insanlarımız da çalışanlarımız da göçük altın. Yakınları göçük altında. Sabahtan itibaren çadır kurdurmaya başlıyoruz. Bugece biraz daha rahat geçer.

"ENKAZ ALTINDAN İNSANLARIN SESİ GELİYOR"

Ama tabiki de en önemli konu yıkılan ikibine kadar binamız. Bu binalkardan ne kadar sağ insan çıkarırsak o kadar iyi olur. Şuan en bütük ihtiyacımız acil kurtarma ekipleri. Profesyonael ekipler. İkinci planda barınma çadır. Üçüncü planda yemek ve çocuk bezi, çocuk maması gibi ihtiyaçlarımız. Ne kadar arama kurtarma ekibi gelirse o kadar iyi olur. Enkaz altından insanların sesi geliyor. İnşallah bir miktarını daha kurtarabiliriz.

"ŞEHİR HASTANESİ VE ŞEHİR HASTANE YIKILDI, ÖZEL HASTANE HASTA ALAMIYOR"

Afet Koordinasyon Merkezi kurtarma organizasyonunu koordine ediyor. Bizim ekiplerimiz de destek veriyor. Dışardan gelenler de destek vermeye başladı. Biz birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Hastanelerde yeni yapılan Şehir hastanesinin bir kısmı çökmüş durumda. İş yapamaz halde yıkılmış. Eski devlet hastanesinin bir kısmı yıkıldı orda da sıkıntılar var. Bizim burada özel bir hastane var. Hasta alamıyorlar. Hastanelerde de sıkıntı var.

"KIRSALDA DA ÇOK YIKIMIMIZ VAR"

Bizim belediye binamız yıkıldı. Ana binamız. Bizim ilk Hatay Cumhuriyetinin toplandığı meclisimiz yıkıldı. Antakya'daki büyük köprü baya hasar gördü. Hem evler, apartmanlar hem kamu binalarımızda ağır hasar var. Hava limanımız daha fonksiyon göremiyor. Asvaltında problem var. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi denizden yardım gönderdi ama deniz de kara gibi yavaş oluyor. Hava yolu olsa keşke. Kırsalda da çok yıkımımız var. Orada şöyle bir avantajımız var. Bir iki katlı orada binalar.

Orada halk imece usûlu kendi imkanlarıyla çıkarabiliyor. Merkezlerde apartmanlar olduğu için kat çok ve böyle br imkanımız olmuyor. Profesyonel ekiplere ihtiyacımız oluyor. Bir kepçe hareketinde orada yaşayan bi insana zarar verebiliyorsunuz. Kırsalda da yıkım çok fakat dediğim gibi insanlar daha rahat göçük altındaki insanlara ulaşabiliyor.

Gerçekten hasar çok büyük ve toparlamak zor olacak Sağlık ekibine de çok ihtiyacımız var. Çok sayıda sağlık ekibimiz de hayatını kaybetti.