Depremde büyük skandal. Hatay’da 200 kişi enkazda dururken AFAD Maraş'a çağrıldı. Vatandaşlar aracın yolunu kesti

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde AFAD ekibi, 200 kişinin enkaz altında olduğu bir yerleşim yerinden geçerken vatandaşlar aracın yolunu keserek yardım istediler.

AFAD ekibi müdahale etmeme nedenlerini Kahramanmaraş’a gitmek olarak açıkladı.

Bir vatandaş “Önce buraya AFAD ekibi gelecek. Ondan sonra biz bu yoldan çekileceğiz. Sizi bırakacağız. İstersen ez beni.” diyerek tepki gösterdi.

Diğer vatandaş ise “Burası Hatay Kırıkhan bu araç şurada 200 kişilik enkaz altında şurası. Hiç kimse gelmedi bu araç kapımızın önünden geçiyor ve Maraş'a gittiğini söylüyor. Burada Belediye Başkanı yok Kaymakam yok Vali yok polis yok. Zabıta yok ve bunlar gidiyorlar. Burada iki tane bina çökmüş içinden sesler geliyor. Buna rağmen hiçbir şey yapamıyoruz.” dedi.

Vatandaşlar, apartmanın içinden sesler geldiğini dile getirdiler.