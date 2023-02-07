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  • Depremde büyük skandal. Hatay’da 200 kişi enkazda dururken AFAD Maraş'a çağrıldı. Vatandaşlar aracın yolunu kesti

Depremde büyük skandal. Hatay’da 200 kişi enkazda dururken AFAD Maraş'a çağrıldı. Vatandaşlar aracın yolunu kesti

Depremde skandalı... AFAD ekibinin 200 kişinin olduğu enkaz alanına müdahale etmeyerek Kahramanmaraş'a gideceğini açıklaması üzerine vatandaşlar aracın yolunu keserek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 12:50
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Hatay’da 200 kişi enkazda dururken AFAD Maraş'a çağrıldı

Depremde büyük skandal. Hatay’da 200 kişi enkazda dururken AFAD Maraş'a çağrıldı. Vatandaşlar aracın yolunu kesti
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde AFAD ekibi, 200 kişinin enkaz altında olduğu bir yerleşim yerinden geçerken vatandaşlar aracın yolunu keserek yardım istediler.

AFAD ekibi müdahale etmeme nedenlerini Kahramanmaraş’a gitmek olarak açıkladı.

Bir vatandaş “Önce buraya AFAD ekibi gelecek. Ondan sonra biz bu yoldan çekileceğiz. Sizi bırakacağız. İstersen ez beni.” diyerek tepki gösterdi.

Diğer vatandaş ise “Burası Hatay Kırıkhan bu araç şurada 200 kişilik enkaz altında şurası. Hiç kimse gelmedi bu araç kapımızın önünden geçiyor ve Maraş'a gittiğini söylüyor. Burada Belediye Başkanı yok Kaymakam yok Vali yok polis yok. Zabıta yok ve bunlar gidiyorlar. Burada iki tane bina çökmüş içinden sesler geliyor. Buna rağmen hiçbir şey yapamıyoruz.” dedi.

Vatandaşlar, apartmanın içinden sesler geldiğini dile getirdiler.

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Dertli
7.02.2023 13:13
Henüz NUTUK atmak için şartlar uygun değil.Bu yüzden bazıları arazi.  
 
MARCO
7.02.2023 13:12
DEPREM YARDIM KOLILERI NEREDE ???  
 
Hasan
7.02.2023 13:07
Allahtan geldi diyip işin içinden çıkarlar.ne zaman çıkmadılar ki.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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