Bakan Nebati vallahi de billahi de böyle dedi: AKP iktidarı döneminde kimse 'Beni enflasyona ezdirdiler' diyemez

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kastamonu ziyaretinde enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati, enflasyonla ilgili değerlendirmesinde "Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak ve hedefimiz olan tek rakamlı enflasyonu yakalayacağız. Bunu hiç kimse işini kaybetmeden, aşını kaybetmeden, kepenk kapatmadan, atölyelerin kapılarına kilit vurmadan, fabrikaların kapılarına kilit vurmadan gerçekleştireceğimizi; tüm dar gelirli, sabit gelirli başta olmak üzere, toplumun enflasyondan en fazla etkilenen kesimlerinin bizim attığımız adımlarla daha rahat bir hayat sürdüreceklerini ifade ederim" dedi.

Nebati, enflasyona karşı vatandaşları koruduklarını aktararak "Dünya bir krizle karşı karşıya kaldığında bu krizin üstünden gelecek her türlü enstrümanı en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. 20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse 'Beni enflasyonun altında ezdirdiler', 'Beni doktorsuz bıraktılar', 'Benim çocuğumu kitapsız bıraktılar' diyemez" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı, "Bakın döviz kurunun oynaklığı minimum seviyede. Öngörülebilirliğin arttığı, insanların hesaplarını çok rahat bir şekilde yapabildiği bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)