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  • Enflasyonun yüzde 10'a çıkması üzerine İspanya'da protestolar başladı.Türkiye'de resmi rakamlar yüzde 85

Enflasyonun yüzde 10'a çıkması üzerine İspanya'da protestolar başladı.Türkiye'de resmi rakamlar yüzde 85

İspanya’da enflasyon eylemi...İki büyük işçi sendikası, maaş artışı talebiyle Madrid'de gösteri düzenledi. "Bu krizin faturasını işçiler ödemeyecek"şeklinde slogan atan eylemciler maaşların artırılması talebinde bulundu.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 11:29
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Türkiye'de resmi rakamlar yüzde 85. Enflasyonun yüzde 10'a çıkması üzerine İspanya'da protestolar başladı

Enflasyonun yüzde 10'a çıkması üzerine İspanya'da protestolar başladı.Türkiye'de resmi rakamlar yüzde 85
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İspanya'da enflasyon yüzde 10'a çıktı, işçiler sokaklara döküldü..  İspanya’nın iki büyük işçi sendikası, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı satın alma gücünü koruyacak şekilde maaş artışı talebiyle Madrid’de gösteri düzenledi.

İşçi Komisyonları Sendikası ve Genel İşçi Sendikasının çağrısıyla ülkenin dört yanından Madrid’e gelen işçiler, “Bu krizin faturasını işçi sınıfı ödemeyecek” ve “Ya maaş artışı ya çatışma” şeklinde sloganlar attı.

Üç kortej halinde Mayor Meydanı’na gelen binlerce gösterici, maaş artışı taleplerine şimdiye kadar kapıları kapatan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonuna  tepki gösterdi.
CCOO ve UGT liderleri, maaş artışı taleplerinin kabul edilmemesi halinde, farklı sektörlerde toplu iş sözleşmelerine göre greve gidileceğini açıkladı.

‘KRİZİN FATURASINI İŞÇİLER ÖDEMEYECEK’

CCOO lideri Unai Sordo, işsizliğin yüzde 12’lerde, enflasyonun ise yüzde 8 civarında olduğunu vurguladı.

Sordo “Şirketler, marjlarını ve karlarını korumak aynı zamanda ücretleri dondurmak istiyorlar. Ama biz eşitsizliğe, ekonomik küçülmeye ve işverenler karlarını artırırken işçilerin maaşlarının erimesine karşı mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Enerji krizi ve ham madde alımındaki fiyat artışlarının neden olduğu bu krizin faturasını işçiler ödemeyecek” dedi.

SATIN ALMA GÜÇÜ DÜŞTÜKÇE DÜŞTÜ

UGT lideri Pepe Alvarez de “Birçok şirket maaş artışını kabul etti ama CEOE istemiyor. Ya maaş artışı ya da çatışma” diyerek sol koalisyon hükümetine de mevcut durumda 965 Euro olan asgari ücretin 1100 Euro’ya çıkarılması çağrısını yineledi.

Castilla La Mancha özerk bölgesi temizlik işçileri sendikası temsilcisi Felix Ruiz, AA muhabirine, “Bizim işverenlerden talebimiz, maaşlarımızın satın alma gücünde kayba uğramaması. İspanya’da gerçek enflasyon yüzde 12 düzeylerinde iken maaş artışları yüzde 2’yi bulmuyor. 3 yıldır zam almıyoruz ve satın alma gücümüz yüzde 30’luk bir kayba uğradı” şeklinde konuştu.

BÜYÜK EYLEM

Katalonya bölgesinden gelen diğer bir işçi Susanna Vera da “İşçi sınıfı olarak gücümüzü, masadaki sesimizi kaybettik. Bunun yeniden elde edilmesi, enflasyonun çok altında kalan maaşlarımızın ülkedeki fiyat artışlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Asgari ücret alan birisi bu fiyatlarla geçinemez” ifadelerini kullandı.

Madrid’deki gösteri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana işçi sendikalarının ilk büyük eylemi oldu. (AA)

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öğretmen
5.11.2022 11:35
elinizden tutan mı var çıkın sokağa  
 
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