Bakan Şimşek yanıtladı: Borsa ve kripto paraya vergi gelecek mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Şimşek yanıtladı: Borsa ve kripto paraya vergi gelecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemlerde gündemde olan borsa ve kripto paraların yeni düzenlemeleri ile ilgili merak edilen, "Borsa ve kripto paraya vergi gelecek mi?" sorusuna dair kritik açıklamada bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda, hükümetin kripto para birimleri ve hisse senetleri üzerinden elde edilen kazançlar için vergilendirme planı olmadığını açıkladı. Şimşek, hükümetin bu varlıklar üzerinden "çok sınırlı" bir işlem vergisi uygulama ihtimalini gözden geçirdiğini belirtti, fakat söz konusu verginin kapsamı hakkında kesin bir bilgi paylaşmadı. Maliye Bakanı, kazanç üzerinden vergilendirme yapılmasının öngörülmediğini vurgularken, işlem vergisi konusunun gündemlerinde olduğunu ifade etti.

fdyctn-x-euyy.jpg

BAKAN ŞİMŞEK'İN KONUYA DAİR YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak, vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz. Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde."

İlgili Haberler
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta o tarihte indirim geliyor
Müşteri kavgası kanlı bitti: Tüfekle dükkanı bastı
İşçilerin gözdağı o kararı geri çektirdi
Yeni bir virüs geliyor! DSÖ ilk ölümü doğruladı
Kurban satış ve kesim yerleri belli oldu! 5 Noktada ücretsiz olacak
Türk genci Yunan restoranında İzmir Marşı söyledi. Cesareti sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Ünlü ekonomist "döviz kurunu yükseltebilir" diyerek açıkladı: Bakan Şimşek'in planını sızdırdı
Lüks moda markası Beymen'den flaş hamle. Yeni bir sektöre giriyor
Son Haberler
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı Yerel Haberler
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
Tarihi yapının istinat duvarı çöktü Yerel Haberler
Tarihi yapının istinat duvarı çöktü
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta o tarihte indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta o tarihte indirim geliyor
Müşteri kavgası kanlı bitti: Tüfekle dükkanı bastı Gündem
Müşteri kavgası kanlı bitti: Tüfekle dükkanı bastı
Yangına müdahale ederken kalp krizinden öldü Yerel Haberler
Yangına müdahale ederken kalp krizinden öldü
Maruz kaldığı çamaşır suyundan zehirlendi Yerel Haberler
Maruz kaldığı çamaşır suyundan zehirlendi