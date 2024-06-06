Bakan Şimşek yanıtladı: Borsa ve kripto paraya vergi gelecek mi?

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda, hükümetin kripto para birimleri ve hisse senetleri üzerinden elde edilen kazançlar için vergilendirme planı olmadığını açıkladı. Şimşek, hükümetin bu varlıklar üzerinden "çok sınırlı" bir işlem vergisi uygulama ihtimalini gözden geçirdiğini belirtti, fakat söz konusu verginin kapsamı hakkında kesin bir bilgi paylaşmadı. Maliye Bakanı, kazanç üzerinden vergilendirme yapılmasının öngörülmediğini vurgularken, işlem vergisi konusunun gündemlerinde olduğunu ifade etti.

BAKAN ŞİMŞEK'İN KONUYA DAİR YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak, vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz. Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde."