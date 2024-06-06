Kurban satış ve kesim yerleri belli oldu! 5 Noktada ücretsiz olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Kurban satış ve kesim yerleri belli oldu! 5 Noktada ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde gerekli tüm düzenlemeleri yerine getirdiğini açıkladı. Kurbanlık satış ve kesim alanları hakkında bilgilerin araştırıldığı bu dönemde, belediye kurban kesim işlemleri gerçekleştirenlere ücretsiz hizmet sunacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacağını ve bu süre zarfında belediye hizmetlerinin aralıksız süreceğini duyurdu. Vatandaşların bayram boyunca herhangi bir aksaklık yaşamamaları adına, ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi. İBB'nin bayram öncesi gerçekleştirdiği hazırlıklar ve alınan tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı.

Kurban Bayramı boyunca, kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için özel ekiplerin görevlendirildiği ve bu ekiplerin, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda hızla müdahale edeceği ifade edildi. İBB, bayram süresince olası olumsuz görüntülerin önüne geçmek için denetimlerini artıracağını ve temizlik çalışmalarına ekstra önem vereceğini açıkladı. Ayrıca, kişiselleştirilmiş İstanbul kart sahiplerinin bayram süresince toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekleri bildirildi.

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5 TESİSTE HİZMET VERİLECEK

Tesisler, Avrupa ve Anadolu yakalarında toplam 5 ayrı noktada, vatandaşlara kurbanlık satışı ve kesimi için hizmet verecek. Olası teknik arızalara karşı ekiplerin sürekli hazır bulundurulduğu ve vatandaşlara 240 Bin adet hijyenik kurban poşeti ücretsiz olarak dağıtılacağı bildirildi.

Kurban kesim alanları, ibadet ve temizlik ihtiyaçları için de kapsamlı imkanlar sunuyor. Tesislerde mescit, lavabo, tuvalet ve dinlenme alanlarının yanı sıra, mobil büfe hizmetleri de bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve toplam 11 Bin hayvan kapasitesine sahip kurban satış ve kesim alanlarının yerleri ise şöyle: Avrupa Yakası'nda Alibeyköy-Eyüpsultan ve Kayaşehir-Başakşehir; Anadolu Yakası'nda ise Paşaköy-Sancaktepe, Ferhatpaşa-Ataşehir ve Kurnaköy-Pendik olarak belirlendi. Belediye, bu hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini rahat ve sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

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