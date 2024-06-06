Lüks moda markası Beymen'den flaş hamle. Yeni bir sektöre giriyor

Yeme içme sektörüne hızlı bir giriş yapması beklenen Beymen, harekete geçti. Beymen çatısı altında Artisan Hospitalty Grup isimli bir iştirak kuran şirket, ilk markası Blender Cafe’yi Galataport’ta açmayı planlıyor.

Beymen’in dünya çapında isimlerle birlikte çalıştığı ilk restoranı ise Zorlu Center’da bu sonbaharda açılacak.

Dünya genelinde trend olan lüks moda perakende markalarının yeme içme sektörüne yatırım yapması rüzgarına Beymen de katıldı. Türkiye’de de lüks perakendenin önemli markalarından Beymen, yeme içme sektörüne girdi. Beymen çatısı altında Artizan Hospitalty Grup isimli bir iştirak şirketi kuruldu.

SONBAHARDA RESTORAN GELİYOR

Yeni açılımları hakkında bilgi veren Beymen CEO’su Elif Çapçı, lüks pazarında deneyim önem kazandıkça yeme içmenin de öneminin arttığını belirterek dünyada lüks modanın önde gelen markalarının restoranlar, oteller açtığını söyledi. Yeme içme sektörünün de Beymen için yeni bir alan olmadığını belirten Elif Çaplı "Çok uzun zamandı mağazalarımızda farklı firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de devam ediyor. Bir süre önce bu konuya yeni bir soluk getirmek için farklı bir oluşuma gittik ve Beymen’in altında Artisan Hospitalty Grup isimli bir iştirak kurduk” diye konuştu.

Elif Çaplı bu iştirakin ilk konseptinin Blender Cafe olduğunu, Blender Cafe’nin yanı sıra şirketin ikinci konsepti için de çalışmalar yaptığını aktardı.