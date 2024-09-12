‘Bambaşka Biri’ne Seul’den ödül

Bu köşede zaman zaman Türk dizilerinin sadece ülkemizde değil, yurt dışında da oldukça başarılı olduğunu yeri geldikçe yazıyorum. Hatta, hangi dizinin nerelerde yayınlandığına dair bilgileri de yine siz kıymetli okurlarımla paylaşmaya gayret ediyorum.

48 ülkeden gönderilen 346 yapım arasından yapılan ön elemeden öne çıkmayı başaran 28 dizi, Seul Uluslararası Drama Ödülleri’ne aday gösterilmişti. ‘En İyi Dizi’ kategorisinde Güney Kore, Çin (2), Yunanistan, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye (2) olmak üzere toplam 8 dizi yarıştı. Hande Erçel ve Burak Deniz’in başrolünde olduğu ‘Bambaşka Biri’, Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde ‘En İyi Dizi’ ödülünün sahibi oldu.

Ödüller, 25 Eylül’de Seul’deki KBS Hall’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Tören, SBS TV ve Seul Drama Ödülleri’nin resmÎ YouTube kanalında yayınlayacak.

Aile içi bir taciz öyküsü

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 5. sezonunda da İstanbullular’ı KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de tiyatronun iyileştirici gücüyle buluşturmaya devam ederken 2024 programı önümüzdeki hafta kapanıyor.

Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal’ın birlikte rol aldığı, Tunç Şahin’in yazıp yönettiği ‘Canavar’, 17 Eylül Salı akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Oyun, 3 kuzenin yıllar sonra bir araya gelmesiyle yavaş yavaş su yüzüne çıkan bir aile içi taciz öyküsünü, hassas bir tavırla ele alıyor.

Gün avantajını iyi kullandı

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerini paylaştığı NGM imzalı ‘Bir Gece Masalı’ (atv), önceki akşam ekrana gelen 2. bölümüyle tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) birinci oldu.

Geçtiğimiz hafta diziyle ilgili yazdığım yazıda, ‘ilerleyen zamanlarda aynı gün ekrana gelecek dizilere karşı büyük bir avantaj yakaladı’ğını ifade etmiştim. Dizinin bu hafta aldığı reytingler, bu başarıyı kanıtladı. Dizi, sadece reytinglerde değil; sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizinin ilk bölümü YouTube’da 10 milyon izlenmeyi aşarken 2. bölüm ise, yazının yazıldığı saatler itibarıyla 1 milyonu geçmişti.

Dizide ayrıca Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Emel Çölgeçen gibi isimler yer alıyor.