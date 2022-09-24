Milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş zam oranı netleşmeye başladı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre, 2022 enflasyon beklentisi yüzde 67,73 oldu. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,83 olacağı hesaplandı.

Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam ocak döneminde yüzde 8 olacak. Bu durumda, Merkez Bankası'nın işaret ettiği enflasyon öngörülerine göre, SGK, Bağ-Kur emeklisi ocak zammı yüzde 17,83, memur ve memur emeklisi için ocak zam oranı ise yüzde 18,83 olarak gerçekleşecek.

Buna göre, 9 bin 109 TL olan memur maaşı 10 bin 824 TL'ye, 6 bin 77 TL olan memur emeklisi maaşı 7 bin 221 TL'ye çıkacak.

Tahminlere göre, 7 bin 476 lira olan emekli öğretmen maaşı zamdan sonra 8 bin 888 liraya yükselecek.

Yeni memur maaşlarının ise şöyle gerçekleşmesi bekleniyor:

1/4 öğretmen maaşı 12 bin 276 TL’den, 14 bin 588 TL’ye,

8/1 polis memuru maaşı 13 bin 747 TL’den 16 bin 336 TL’ye,

5/1 lisans mezunu hemşire maaşı 11 bin 828 TL’den 14 bni 055 TL’ye,

Uzman doktor maaşı 18 bin 853 TL'den 22 bin 403 TL’ye,

25 bin 984 TL olan profesör maaşı 30 bin 887 TL’ye,

12 bin 752 TL olan vaiz maaşı ise 15 bin 153 TL olacak.

SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları, ocak ayında bir geçmiş dönemdeki temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.