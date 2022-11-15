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Şu an en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

Yaz döneminde özel bankaların emekli promosyonu konusunda kamu bankalarından oldukça fazla ödeme yapmaları sonrasında kamu bankalarının emekli promosyonları güncellendi. Henüz emekli promosyonu konusunda bir adım atmayan emekli vatandaşlar, en yüksek emekli promosyonu veren bankayı araştırıyor.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 18:26
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Bankaların emekli promosyon tutarları belli oldu

Şu an en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
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Kamu bankalarında emekli promosyonu ücretleri 550 ile 750 Türk lirası arasında değişirken, son güncellemenin ardından bu rakamlar arttı. Güncellemenin ardından kamu bankalarının emekli promosyonu ücretleri 3 bin Türk lirası ile 5 bin Türk lirası seviyelerine yükseldi.

Emekli promosyonu için alt sınır 3 bin Türk lirası olurken, üst sınır ise bulunmuyor. Bu nedenle özel bankaların emekli promosyonu için belirlediği ücretler hala kamu bankalarının üzerinde bulunuyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU...

Düzenlemenin ardından kamu bankalarının emekli promosyonu ödemeleri artarken, özel bankalar ise emekli promosyon ödemelerinde 7 bin 500 Türk lirasına varan ödemeler yapıyor.

Denizbank 3 bin TL ile 5 bin TL arasında, Akbank 4 bin 200 TL ile 7 bin TL arasında, QNB Finansbank 3 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında, Türkiye Finans 3 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında, Garanti BBVA 3 bin 600 TL ile 6 bin TL arasında, ING Bank 4 bin 650 TL ile 7 bin TL arasında, TEB 5 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında, Yapı Kredi Bankası 4 bin 600 TL ile 7 bin TL arasında, Türkiye İş Bankası 5 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında emekli prosmoyonu ödemesi yapıyor.

Daha önce promosyon sözleşmesi yapan emekliler 'cayma hakkını' kullanarak yeni rakamlardan anlaşma yapabiliyor. Bu noktada eğer sözleşmeleri henüz bitmediyse kalan kısmın promosyonunu geri ödemeleri gerekiyor.

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