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Kamu bankalarının emekli promosyonları belli oldu. İşte tam liste

Özel bankaların promosyon yarışı sonrası kamu bankaları da SGK’dan aylık alan müşterilerine vereceği promosyon oranını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 14:16
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Kamu bankalarının emekli promosyonları belli oldu. İşte tam liste

Kamu bankalarının emekli promosyonları belli oldu. İşte tam liste
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Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıkarken, kamu bankalarından bir hamle geldi. Mynet’te yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

19 BANKA İLE YENİ PROTOKOL
SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.

SGK'nın protokol imzalayacağı bankalar şöyle:

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
5- Türkiye İş Bankası A.Ş.
6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
7- Akbank T.A.Ş.8- Denizbank A.Ş.
9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
10- QNB Finansbank A.Ş.
11- ING Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
18- Odeabank A.Ş.
19- Fibabanka A.Ş.

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Eyy sayın başkan
11.10.2022 17:03
Bu günlerde sayın bakanlarınız siz parti ytkilileriniz ve hatta gayrı resmi ortağınız mhp mensupları bile her gittiğiniz yerde müjdeler veriyorsunuz kamu bankaları size bağlı varlık fonunda  
 
Utanın
11.10.2022 16:04
Rezalet fazlasını beklemek hayel olur  
 
Murat Aksakal.
11.10.2022 15:32
Kamu bankalarından uzak durun,hiçbiri verdiği sözü tutmuyor,ellerine düşeni öpüyorlar  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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