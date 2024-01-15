Başakşehir İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma başlattı. İsrail'e destek paylaşımı yapmıştı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Eser Kuşata
Başakşehir İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma başlattı. İsrail'e destek paylaşımı yapmıştı
Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, futbolcusu Eden Karzev'in sosyal medyadan İsrail ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

RAMS Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in İsrail'e destek verdiği paylaşım sonrası harekete geçti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kulüpten yapılan açıklamada Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilirken, oyuncunun yazılı savunmasının alınacağı kaydedildi.

İşte Başakşehir'in açıklaması;

"Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir."

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