Başakşehir İsrailli futbolcusu hakkında soruşturma başlattı. İsrail'e destek paylaşımı yapmıştı

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, futbolcusu Eden Karzev'in sosyal medyadan İsrail ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlattı.