Başın dertte Erdoğan!

31 Mart Yerel Seçimine aylar kala Cumhur İttifakı hâlâ belediye başkanlarını açıklayamadı.

Saraya yakın kaynaklarımdan aldığım güvenilir bilgiye göre Cumhur İttifakı’nın paydaşları ile AKP arasında Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlıklarının paylaşımında büyük sorunlar yaşıyor.

Belediye başkanlığı konusunda AKP’nin aday çıkartmayıp partilerinin adaylarının desteklenmesini istiyorlar.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a destek vererek seçtiren partiler bu desteklerinin karşılığını almanın peşine düştüler.

Aldığım bilgiye göre;

MHP; 3 Büyükşehir ve 5 il ile 17 ilçe,

BBP: Sivas ve 5 ilçe,

Yeniden Refah; 2 Büyükşehir, 6 il, 43 ilçe,

HÜDA PAR; 7 il,

DSP: 1 Büyükşehir, 4 il, 11 ilçe,

Yüzde 50+1’in ortaya koyduğu siyasi sonuç rant pazarlığıdır.

Siz, Erdoğan yerel seçim öncesi şu sözleri neden söyledi sanıyorsunuz?

-“Yüzde 50+1 sisteminde kimin eli kimin cebinde belli değil…”

Şimdi sıra sende Erdoğan.

Seni, anayasa engeline rağmen itiraz etmeyerek üçüncü kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtan partiler, şimdi senden bu talepte bulunuyorlar.

AKP’nin kurmayları bu konuda ön hazırlıkları yapıyorlar ama biliyoruz ki son sözü Erdoğan söyler.

Bence son sözü değil ilk sözü yerel seçim öncesi çok net şekilde ortaya sen koydun Erdoğan:

-“Kimin eli kimin cebinde belli değil…”

Bu sözünün altında başka şifreler de olduğu aşikâr.

Kamudan ve AKP’li belediyelerden ballı ihaleler isteyen partiler,

Teşkilat mensuplarına kamudan ve belediyelerden iş isteyen partiler,

Bürokraside atama bekleyen partiler…

Vallahi de billahi de haklılar.

Sen her zaman şunu dersin ya Erdoğan;

-“Kazan kazan…”

Haydi bakalım 31 Mart yerel seçimi öncesi ver tavizleri.

Ancak bil ki AKP teşkilatları da bu rant dağılımına karşı sessiz kalmazlar.

Diyeceksin ki; Burası Tayyip’in partisi, ben ne dersem o…

Vallahi de billahi de haklısın.

Bir de şöyle bir püf noktası var.

Anayasa değişikliği istiyorsun ya işte bu nedenle Cumhur İttifakı’nın 5 partisine de muhtaçsın.

Meclis’te çoğunluk için de Cumhur İttifakı’nın 5 partisine de muhtaçsın.

Malum ya, kimin eli kimin cebinde belli değil…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Sinan Ogan adını düşündüğünüzü saraydaki kaynaklarımdan öğrendim.

ATA İttifakı’nı oluşturan Adalet Partisi ve Zafer Partisi cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verirken birçok iddiayı arkasında bırakarak yanına gelen Sinan Ogan’ı taltif etmek tabii çok doğal.

Kazan, kazan siyaseti…

Ancak öğrendim ki AKP İstanbul İl Başkanlığı başta, genel merkez yönetiminden de tepkiler yükselmiş.

Hatta bazıları, “Ankara’da Mansur Yavaş’a karşı kazanma ihtimali daha yüksek olur Sinan Ogan’ın” diyorlarmış…

Milletin ağzı torba değil ki büzesin Erdoğan.

Ve anladım ki; Başın dertte Erdoğan.