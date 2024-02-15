Batan geminin 53 yaşında olduğu ortaya çıktı. Bu gemiye yüzer raporu verenlerin vicdanı rahat mı?

Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan 'BATUHAN A' isimli, 69 metre boyundaki kargo gemisi battı ve gemiyi kurtarma çalışmaları başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği ifade edildi.

KAYBOLAN GEMİNİN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Batuhan A gemisinin hikayesi ortaya çıktı. Geminin 53 yaşında olduğu ve oldukça bakımsız olduğu ortaya çıktı.

Gemiye yüzer raporunun kim tarafından verildiği ise merak konusu oldu.

Sosyal medyada Turkishstraits adlı kullanıcın paylaşımında "53 yaşında olan afedersiniz ama Sandal dahi bundan daha sağlam diyeceğimiz bu gemiyi denize salan Armatör şirket liman başkanlığı veya denetim gibi o işlere bakanlar kısaca Hepsine Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Batuhan A gemisi 2021 yılında karaya oturduğu açıklandı. Marmara Denizi'nde İmralı Adası yakınlarında batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 2021 yılında da Çanakkale'de karaya oturduğu ve 2 günlük çalışmayla kurtarıldığı belirtildi.

Sabah saatlerinde İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 6 mürettebatını arama kurtarma çalışmaları sürerken, geminin 2 Nisan 2021 tarihinde de Çanakkale açıklarında karaya oturduğu ifade edildi.

KAPTANININ DURUMU TELSİZLE KIYI EMNİYETİNE BİLDİRİP YARDIM İSTEDİĞİ BELİRTİLDİ

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında karaya oturan ‘Batuhan A’ isimli Türk bayraklı 69 metre boyundaki kargo gemisinin kaptanının durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirerek yardım istediği belirtildi.

Geminin Karabiga Belediyesi İskelesi’ne yanaştırılması için bölgeye Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildiği, geminin çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldığı kaydedildi.