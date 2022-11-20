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Şehrin üstünü kara dumanlar kapladı! Geri dönüşüm deposunda yangın

Bursa'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 16:13
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Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Şehrin üstünü kara dumanlar kapladı

Şehrin üstünü kara dumanlar kapladı! Geri dönüşüm deposunda yangın
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Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale çalışmaları başladı.

Polis de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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