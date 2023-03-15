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Emre Belözoğlu kendisine ''Ey Fetullah'ın çocuğu'' diyen Fatih Altaylı'ya dava açtı

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, canlı yayında kendisi hakkında konuşan Fatih Altaylı'ya dava açtı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 17:16
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Belözoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya dava

Emre Belözoğlu kendisine ''Ey Fetullah'ın çocuğu'' diyen Fatih Altaylı'ya dava açtı
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Gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maç sonu açıklamasında yaptığı "Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var.'' ifadelerine Fatih Altaylı sert tepki gösterdi.

Bu ifadeler sonrası Fatih Altaylı canlı yayında flaş ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı, Emre Belözoğlu'na tepki gösterirken "Benim anamın eline el değmemiştir" "karımın eline el değmemiştir", bu mudur şeref, bu mudur haysiyet. Hırsızsındır, alçaksındır, yetim hakkı yiyorsundur, oralarda aranır şeref. Ey Fetullah'ın çocuğu" dedi.
Emre Belözoğlu, kendisine "Ey Fetullah'ın çocuğu" diyen Altaylı ile ilgili harekete geçti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay konuyla ilgili açıklama yaptı:

"14 Mart 2023 tarihinde katıldığı bir televizyon programında gazeteci Fatih Altaylı'nın asılsız, gerçek dışı, yanlı, kişilik haklarını ihlal edici, karalayıcı, eleştiri, ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşan beyanları ile Sayın Emre Belözoğlu'nun manevi kişiliğini yıpratmaya, kişilik haklarını ihlale yönelik yalan, hakaret ve iftiralarla dolu beyanları karşısında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan, açılmış tüm soruşturmalardan tamamı kesinleşmiş yargı kararı ile aklanarak çıkan müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu adına; Fatih Altaylı'nın bu olumsuz algı yaratma çabası içindeki açıklamaları nedeniyle tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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