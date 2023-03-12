Emre Belözoğlu: Benim annem babamdan başka kimseyle tanışmamış

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı taraftarların kendisine küfür ettiğini belirten Belözoğlu, "Bizim de bir annemiz babamız çocuğumuz var. Benim tertemiz bir annem var babamdan başka kimseyle tanışmamış. Benim bir eşim var benden başka kimseyi tanımamış. Beşiktaş gibi bir kulübün taraftarına bana küfür etmek yakışmıyor. Ahlaktan yoksun bu tavırla bu iş olmaz" dedi.

Belözoğlu, maçla ilgili olarak da "Beşiktaş'ı ve Şenol hocayı tebrik ederim. Beşiktaş büyük takım. Biz çalışmıştık, çalıştığımız yerden yıkıldık" ifadelerini kullandı.