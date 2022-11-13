Ebru Şahin bomba gibi bir dizi projesine katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Amerika’dan dönen Ebru Şahin, kararını verdi ve OGM Pictures’ın Netflix için çekeceği “Centilmen” filmiyle anlaştı. Başarılı kariyer grafiğiyle dikkat çeken Ebru Şahin, merakla beklenen filmde ülkemizin önde gelen oyuncularından Çağatay Ulusoy’la partner olacak.

Onur Bilgetay’ın yöneteceği, Deniz Madanoğlu’nun ise yazdığı filmde arkadaşıyla beraber jigololuk yapan bir adamın bir genç kıza aşık olmasıyla değişen hayatı etkili bir dille anlatılacak.