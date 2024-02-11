Beşiktaş 6 eksikle Kayseri'ye gidiyor! Kamp kadrosu açıklandı

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Beşiktaş 6 eksikle Kayseri'ye gidiyor! Kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın oynayacağı Kayserispor maçının kadrosunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Yarın oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor maçının kadrosunu açıkladı.

6 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta, Antalyaspor maçı sonrası uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem olan Rachid Ghezzal ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç Mondihome Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Diğer taraftan, Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Ernest Muci ve Al-Musrati, kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu şu şekilde;

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