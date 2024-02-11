Galatasaray rakibini 3-2 yendi. 6. sırada yer aldı

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 20. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Burhan Felek'te oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-2 yenmeyi başardı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol (Bihter Yarkın,
Selen Ursavaş, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özgenur Çetiner, Carlini (Selin Adalı, Gizem Çerağ Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi)
Setler: 25-18, 22-25, 25-22, 20-25, 16-14
Süre: 137 dakika (28, 32, 28, 27, 22)
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