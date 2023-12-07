Beşiktaş yeni stadında Fenerbahçe'ye kaybetmedi

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 7 kez ağırlarken, bu maçların hiçbirini kaybetmedi.

KAYNAK: İHA
Beşiktaş yeni stadında Fenerbahçe'ye kaybetmedi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmayan siyah-beyazlılar, bu gidişatı sarı-lacivertliler karşısında da sürdürerek zirve yarışının içinde kalmak istiyor. Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 7 defa karşılaştı.

Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertli ekibe yeni stadın kaybetmeyen Kartal, attığı 11 gole karşılık filelerinde ise 7 gol gördü.

Beşiktaş'ın, yeni stadında Fenerbahçe'ye ligde karşı aldığı sonuçlar şöyle:

7 Mayıs 2017
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

25 Şubat 2018
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1

25 Şubat 2019
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

19 Temmuz 2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

21 Mart 2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

8 Mayıs 2022
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

2 Ekim 2022
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

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