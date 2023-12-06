Beşiktaş'ın eski yıldızı 'Doktor değil veteriner' demişti. Fenerbahçe'den açıklama gecikmedi

Fenerbahçe, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık hakkında ortaya atılan iddialar hakkında bir açıklama paylaştı.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın eski yıldızı 'Doktor değil veteriner' demişti. Fenerbahçe'den açıklama gecikmedi

Fenerbahçe kulübü resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda Sağlık Departmanı Yöneticisi ve Takım Doktoru Ertuğrul Karanlık hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Bir süredir sosyal medyada başlayan daha sonra geleneksel medyaya yansıyan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık ile ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Kulübümüzde tedavi süreçleri; kulüp doktorumuzun kontrolünde, oluşan sakatlıkların konumuna göre yurt içi ve yurt dışı uzmanlarına da danışılarak profesyonel şekilde yürütülmektedir.

Tüm oyuncularımızın, kulüp tedavi programı önerisi dışında, durumları hakkında kendilerinin de başka uzmanlara danışma hakları mevcuttur.

Sezon başından itibaren çoğunluğu darbe sonucu meydana gelen sakatlıklar ile ilgili teşhis ve tedavi süreleri, öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirilmiş olup hiçbir oyuncumuz kulüp dışı tedaviye gerek duymamışlardır.

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki; kulübümüzün doktorlarımıza ve sağlık ekibimize güveni tamdır.

Taraftarlarımızdan, özellikle son günlerde öne çıkan, gündem yaratan eski futbolcuların ve bazı yorumcuların gerçek dışı söylemlerini dikkate almamalarını bekliyoruz.

Bahsi geçen yorumcuların ve eski futbolcuların geçmiş camiaları göz önünde bulundurulduğunda, yaratılmak istenen gündemin nasıl bir amaca hizmet etme hedefi taşıdığı da açıkça görülecektir.

Sezon hedeflerine odaklanmış takımımızın ve camiamızın iç huzurunu bozmaya yönelik bu tip speskülasyon, saldırı ve yalanlardan takımımızı korumamız camiamızın en önemli sorumluluklarındandır.

Bu sebeple söz konusu spekülasyonların ciddiye alınmamasını hassasiyetle rica ediyoruz."

"DOKTOR DEĞİL VETERİNER"
Beşiktaş’ın eski oyuncularından Tomas Sivok, takımdan ayrıldıktan sonra o dönemde siyah beyazlı ekipte görev yapan Ertuğrul Karanlık hakkında ‘Doktor değil veteriner’ demişti. Becao, Djiku ve Fred’in sakatlanmasının ardından Karanlık’ın ismi yeniden gündeme geldi. Şu anda Fenerbahçe’de görev yapan Karanlık, takımdaki uzun süreli sakatlıklarla ilgili hedef tahtasına konulmuştu.

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