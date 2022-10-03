Derbide yıldızlar izlendi. Avrupa devlerinin scoutları derbiye geldi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe , Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. Mücadele 0-0 golsüz berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı. Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

AVRUPA'NIN DEVLERİ MAÇI İZLEMEYE GELDİ

Sabah'ın haberine göre Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine Avrupa'dan büyük ilgi vardı. Fenerbahçe'de sezona çok iyi giriş yapan oyunculardan Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo; Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından mercek altına alındı.

İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutları, üç yıldızı tribünden takip etti. Derbide sarı-lacivertli formayla Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada 50 kez topla buluştu, 35 pas attı, yüzde 80 pas isabeti sağladı. Bir de şut pası verdi. Karşılaşmaya Avrupa ve Asya ülkelerinin medyaları da ilgi gösterdi.