Beşiktaş İstanbulspor karşısında zor da olsa kazandı Fernando Santos rahatladı

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Beşiktaş İstanbulspor karşısında zor da olsa kazandı Fernando Santos rahatladı
Hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş geriden geldiği maçta 2-1 kazandı.

Süper Kupa nedeniyle Süper Lig’e verilen arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

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Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

Maçta İstanbulspor 26. Dakikada Modestas Vrobjova ile öne geçerken Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 75’te Enes Çinemre 85’te ise Cenk Tosun kaydetti.

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İstanbulspor’un 90+1’de kazandığı penaltıda topun başına geçen Traore fırsatı değerlendiremedi.

21 Aralık 2023 tarihindeki Alanyaspor maçında sakatlanan Oxlade-Chamberlain uzun süren sakatlığının ardından sahalara döndü.

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Bir süredir alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin odağı haline gelen Fernando Santos derin bir ‘oh’ çekti.

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