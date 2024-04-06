Beşiktaş İstanbulspor karşısında zor da olsa kazandı Fernando Santos rahatladı

Süper Kupa nedeniyle Süper Lig’e verilen arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Maçta İstanbulspor 26. Dakikada Modestas Vrobjova ile öne geçerken Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 75’te Enes Çinemre 85’te ise Cenk Tosun kaydetti.
İstanbulspor’un 90+1’de kazandığı penaltıda topun başına geçen Traore fırsatı değerlendiremedi.
21 Aralık 2023 tarihindeki Alanyaspor maçında sakatlanan Oxlade-Chamberlain uzun süren sakatlığının ardından sahalara döndü.
Bir süredir alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin odağı haline gelen Fernando Santos derin bir ‘oh’ çekti.
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