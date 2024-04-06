Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjde

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti
İki takım arasındaki ilk maç 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan’da oynanacak. Fenerbahçe taraftarı Union SG maçında yaşanan olaylar nedeniyle taraftarlarını bu maça götüremeyecek.
Öte yandan eşleşmeyi riskli kategoride değerlendiren UEFA Yunan taraftarların da rövanş maçı için İstanbul’a gelmesini yasakladı.
Olympiakos tarafı verilen bu karara itiraz etse de konuyu tekrar değerlendiren UEFA Türk polisinin raporunu sebepçe göstererek itirazı reddetti.
İlgili Haberler