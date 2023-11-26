Gol gecikince Fenerbahçe taraftarları hep bir ağızdan aynı tezahüratı yaptı

Karagümrük karşısında golü bulamayan Fenerbahçe'de taraftarlar takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gol gecikince Fenerbahçe taraftarları hep bir ağızdan aynı tezahüratı yaptı

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncularından Bright Osayi-Samuel'i cezası, Miha Zajc'ı ise hafif sakatlığı nedeniyle kadroya almadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Mert Müldür ve cezası biten İsmail Yüksek'i görevlendirdi.

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc önemli müsabakada yer alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Fred Rodrigues ile Alexander Djiku da kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, sakatlık nedeniyle kadroda yer bulamadı.

Milli ara öncesinde düzenli forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, milli takımdan kalma hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

- Karagümrük'te 2 değişiklik

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 2 değişiklik yaptı.

Kırmızı-siyahlılarda Emre Bilgin'in yerine sakatlıktan dönen Matias Dituro ve Nazım Sangare'nin yerine ise Ryan Mendes ilk 11'de görevlendirildi.

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