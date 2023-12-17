Beşiktaş transferde bombaları peş peşe patlatacak. İşte taraftarı çıldırtacak 3 yıldız

Beşiktaş'ın yeni yönetimi ilk olarak takımdaki sıkıntıyı çözmeye yoğunlaşmıştı. 5 futbolcu kadro dışı bırakılırken asıl operasyon ay sonunda başlayacak.

Fanatik'in haberine göre; Başkan Hasan Arat iş birliği anlaşması yaptığı; Al Nassr, Paris Saint Germain ve Chelsea’den birer oyuncu almak için harekete geçti.

İlk olarak taraftarların yıllardır özlemini çektiği Anderson Talisca için girişimlerde bulunacak olan yönetim, yıldız orta saha oyuncusunu tekrar Kartal yapabilmek için Al Nassr’ı sonuna kadar zorlayacak.

Siyah-Beyazlılar, Talisca hamlesi sonrasında Fransız devi PSG’nin kapısını çalacak. İspanyol orta saha Carlos Soler için girişimler başlayacak. 26 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle takıma kazandırılması için büyük çaba sarf edilecek. Plan tutmazsa kiralama operasyonu yapılacak. Paris ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Soler’in piyasa değeri 20 milyon Euro bandında...

Stoper hattına lider özellikli bir isim kazandırabilmek için yoğun çaba sarf eden Kartal, aradığı ismi Chelsea’de buldu. Fransız sol stoper Malang Sarr için İngiliz temsilcisiyle görüşmeler yakında başlayacak. Piyasa değeri 6 milyon Euro bandında olan 24 yaşındaki stoper, sol bekte de görev yapabiliyor.