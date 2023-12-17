Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya bu finali konuşacak

Dünya şampiyonu olabilmek için karşı karşıya gelecek olan Eczacıbaşı ve Vakıfbank tarihi bir final maçına çıkacak. Peki, Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde iki Türk takımının karşı karşıya geleceği tarihi final bugün (17 Aralık Pazar) oynanacak. Eczacıbaşı-VakıfBank finali saat 14.30'da başlayacak.

Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Yarınki final maçını kazanan, dünyanın en büyüğü olacak.

Türkiye, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile en başarılı ülke konumunda bulunuyor.