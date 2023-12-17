Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya bu finali konuşacak

Kaynak: Haber Merkezi
Eczacıbaşı Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya bu finali konuşacak
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçında iki Türk temsilcisi Eczacıbaşı ve Vakıfbank kozlarını paylaşacak.

Dünya şampiyonu olabilmek için karşı karşıya gelecek olan Eczacıbaşı ve Vakıfbank tarihi bir final maçına çıkacak. Peki, Eczacıbaşı-Vakıfbank voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

aa-20231216-33201834-33201815-tianjin-bohai-bank-v-vakifbank-fivb-womens-club-world-championship.jpg

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde iki Türk takımının karşı karşıya geleceği tarihi final bugün (17 Aralık Pazar) oynanacak. Eczacıbaşı-VakıfBank finali saat 14.30'da başlayacak.
Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

whatsapp-image-2023-12-17-at-11-26-26-1.jpeg

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Yarınki final maçını kazanan, dünyanın en büyüğü olacak.

Türkiye, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile en başarılı ülke konumunda bulunuyor.

İlgili Haberler
Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı. Fenerbahçe Avrupa devlerini geride bıraktı
Real Madrid'den Arda Güler'i yıkan karar. Resmen açıklandı
Luka Doncic yine şov yaptı: 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asist!
Luka Doncic yine şov yaptı: 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asist!
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz kadro kararı
Beşiktaş transferde bombaları peş peşe patlatacak. İşte taraftarı çıldırtacak 3 yıldız
Son Haberler
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları Dünya
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları
Hava o kadar pis ki.. Hükümet çareyi yapay yağmur yağdırmakta buldu Dünya
Hava o kadar pis ki.. Hükümet çareyi yapay yağmur yağdırmakta buldu
Mecliste mangal yapan vekiller üniversite mezunu sağlıkçıya 4 bin TL ile geçin diyor! Gündem
Mecliste mangal yapan vekiller üniversite mezunu sağlıkçıya 4 bin TL ile geçin diyor!
5000 liralık emekli ikramiyesinde son durum belli oldu! 5 milyona yakın emekliyi heyecanlandıran gelişme Ekonomi
5000 liralık emekli ikramiyesinde son durum belli oldu! 5 milyona yakın emekliyi heyecanlandıran gelişme
Dilek Taşı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
Maydanoz + limon= SAĞLIK Şifalı Bitkiler
Maydanoz + limon= SAĞLIK
Menzil tarikatının komutanlık ve belediye binası yaptığı ortaya çıktı. Ticaret ağını genişletip adeta holdingleşti Gündem
Menzil tarikatının komutanlık ve belediye binası yaptığı ortaya çıktı. Ticaret ağını genişletip adeta holdingleşti