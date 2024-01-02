Beşiktaş Genesio'dan olumsuz sonuç alınca rotayı başka teknik direktöre kırdı! İşte o isim

Beşiktaş, teknik direktör sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fransız Bruno Genesio ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan siyah-beyazlılar, rotasını Hollanda’ya çevirdi.

ANLAŞMA YAKIN

Beşiktaş Yönetimi, Giovanni van Bronckhorst ile temaslarını yoğunlaştırdı ve 48 yaşındaki teknik adamla 1,5 + 1 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya yaklaştı.

Van Bronckhorst, son olarak Glasgow Rangers’ı çalıştırmış ve 68 maçta 2.01 ortalama yakalamıştı.

Hollandalı hoca, kariyerinde Rangers, Feyenoord ve Guangzhou City takımlarını da yönetti. Van Bronckhorst, Feyenoord ile 5, Rangers ile de 1 kupa kazandı.

Beşiktaş’ta van Bronckhorst transferi gerçekleşmezse, listede Mircea Lucescu başta olmak üzere birkaç alternatif isim daha bulunuyor.