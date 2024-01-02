Beşiktaş Genesio'dan olumsuz sonuç alınca rotayı başka teknik direktöre kırdı! İşte o isim

Kaynak: İHA
Beşiktaş Genesio'dan olumsuz sonuç alınca rotayı başka teknik direktöre kırdı! İşte o isim
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yeni bir ismi gündemine aldı.

Beşiktaş, teknik direktör sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fransız Bruno Genesio ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan siyah-beyazlılar, rotasını Hollanda’ya çevirdi.

2022-11-21t102411z-2059652403-rc29dx9xngbj-rtrmadp-3-britain-soccer-rfc-vanbronckhorst-4-3-1669029970.jpg

ANLAŞMA YAKIN

Beşiktaş Yönetimi, Giovanni van Bronckhorst ile temaslarını yoğunlaştırdı ve 48 yaşındaki teknik adamla 1,5 + 1 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya yaklaştı.

Van Bronckhorst, son olarak Glasgow Rangers’ı çalıştırmış ve 68 maçta 2.01 ortalama yakalamıştı.

Hollandalı hoca, kariyerinde Rangers, Feyenoord ve Guangzhou City takımlarını da yönetti. Van Bronckhorst, Feyenoord ile 5, Rangers ile de 1 kupa kazandı.

Beşiktaş’ta van Bronckhorst transferi gerçekleşmezse, listede Mircea Lucescu başta olmak üzere birkaç alternatif isim daha bulunuyor.

İlgili Haberler
Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini uzattı
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş sorusuna olay cevap. İmza töreninde açıkladı
Beşiktaş'ın görüştüğü teknik adamları Samet Aybaba duyurdu
Eric Bailly'den Beşiktaş paylaşımı: Taraftara mesaj yolladı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı üzecek haber geldi. Forma giyemeyecekler
Son Haberler
Yaşlı kadını 550 bin lira dolandırdı. Jandarmadan kaçamadı Gündem
Yaşlı kadını 550 bin lira dolandırdı. Jandarmadan kaçamadı
Beyrut'ta patlama Dünya
Beyrut'ta patlama
Yalova’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon Gündem
Yalova’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
İSKİ duyurdu İstanbul'un iki ilçesi saatlerce susuz kalacak Gündem
İSKİ duyurdu İstanbul'un iki ilçesi saatlerce susuz kalacak
Almanya'da aşırı sağın yükselişi devam ediyor. AfD'nin üye sayısı 40 bini geçti Dünya
Almanya'da aşırı sağın yükselişi devam ediyor. AfD'nin üye sayısı 40 bini geçti
Ahmet Ercan ‘Gerginlik artıyor’ diyerek uyardı. ‘İlkbahar gelmeden deprem göreceğiz’ Gündem
Ahmet Ercan ‘Gerginlik artıyor’ diyerek uyardı. ‘İlkbahar gelmeden deprem göreceğiz’