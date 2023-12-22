Beşiktaş'a PFDK şoku! Sebep 'çirkin ve kötü tezahürat'

Kaynak: İHA
Beşiktaş'a PFDK şoku! Sebep 'çirkin ve kötü tezahürat'
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şu şekilde;

"Beşiktaş Kulübü’nün 21.12.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş - Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ’Çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Şanlıurfaspor Kulübü’nün 21.12.2023 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ’Talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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