Zehra Güneş zemine adımını attı salonda yer yerinden oynadı. Bu görüntülerden gözlerinizi alamayacaksınız

Selahattin Ekrekli
Zehra Güneş zemine adımını attı salonda yer yerinden oynadı. Bu görüntülerden gözlerinizi alamayacaksınız
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi PGE Rysice ile karşılaşacak olan Vakıfbank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş ısınma hareketleri sırasında nefes kesti.

VakıfBank; CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefi için Polonya ekibi PGE Rysice karşısına çıkıyor. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Temsilcimiz ilk maçta rakibini 3-0 yenmişti.
Karşılaşma öncesi ısınma hareketleri yapan VakıfBank'ın yıldızları, bir süre futboldaki hünerlerini sergiledi. Takımın yıldız oyuncusu Zehra Güneş ise bu anlarda takım arkadaşlarına katılmayı tercih etmedi.
Zehra Güneş daha sonra ısınma hareketlerine geçti.
Takım arkadaşlarından ayrı kendine has ısınma hareketleri gerçekleştiren yıldız voleybolcu, adeta kalpleri yerinden oynattı.

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