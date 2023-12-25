Beşiktaş'ın görüştüğü son teknik direktörü açıkladı. Mirza Şeker ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın görüştüğü son teknik direktörü açıkladı. Mirza Şeker ortaya çıkardı
Rıza Çalımbay sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta ortaya birçok isim atıldı. İşte siyah-beyazlıların görüştüğü son teknik adam...

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'la yolların ayrılmasının ardından başladı yeni teknik direktör arayışı.

Bunun için çok isim ortaya atıldı; bunları her gün haber sitelerinde veya gazetelerde okuyor, televizyonlardan duyuyorsunuz.

Ancak benim edindiğim bilgilere göre şimdiye kadar görüşülen sadece 2 isim var.

Bunları size aktarayım;

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1-BRUNO CENESIO
İlk görüşülen isim. Fransız teknik adam Lyon, Guoan ve son olarak Rennes'de görev yaptı. 57 yaşındaki hocaya Beşiktaş'ta çalışıp çalışmayacağı ve şartları soruldu. Cevaplar alındı.

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2-RUUD VAN NİSTELROOY
Hollanda'nın gelmiş geçmiş en büyük golcülerindendi. Futbolu bıraktıktan sonra Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı hoca olarak çalıştı. Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını çalıştırdı. Geçen sezon sonunda görevinden ayrıldı. 47 yaşında. Son olarak görüşülen hoca adayı. Gelmeye sıcak bakıyor. Ancak uzun soluklu bir sözleşme istiyor.

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3-SERGEN YALÇIN
Beşiktaş, Sergen Yalçın'la henüz görüşmedi. Ancak taraftarların da çok istediği Yalçın ile kısa süre içinde bir görüşme yapılması planlanıyor. Ancak bu Sergen Yalçın'la sözleşme imzalanacağı anlamına gelmiyor. Önce karşılıklı fikir alış verişi yapılacak. Sergen Yalçın'ın nasıl bir planının olduğu sorulacak.

Peki hangisi Beşiktaş'ın teknik direktörü olacak?

Bir kaç gün içinde açıklamanın yapılacağını öğrendim.

Beşiktaş, ligin ikinci yarısına yeni teknik direktörüyle girecek; bu kesin. İstenen maçlar başlamadan önce yeni hocanın takımla antrenmanlara çıkması, futbolcularla tanışması.

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