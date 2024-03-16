Beşiktaş’ın ünlü gazetecisi Kartal Yiğit saç ektirdi! Tüyoları daha önce saç ektiren Cenk Tosun’dan aldı

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Beşiktaş’ın ünlü gazetecisi Kartal Yiğit saç ektirdi! Tüyoları daha önce saç ektiren Cenk Tosun’dan aldı
Futbol camiasının tanınmış simalarından Kartal Yiğit, saç ektirdi. O anlar, kliniğin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yiğit'in tüyoları, daha önce saç ektiren Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan aldığı öğrenildi.

Uzun yıllardır Beşiktaş'ı takip eden, şimdilerde ise televizyon kanallarında yorumculuk yapan Gazeteci Kartal Yiğit, saç ektirdi.

Saç ekimi öncesinde kliniğin sosyal medya hesabına konuk olan Yiğit, televizyona çıktığı anlarda bazı çekimlerde saçla ilgili eksiklik hissettiğini ve iyi bir görüntü oluşmamasından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

TÜYOLARI CENK TOSUN'DAN ALDI

44 yaşındaki Yiğit, ailesinin de fikirlerini alması sonrası saç ektirme kararı aldığını ifade etti. Yiğit'in tüyoları, daha önce saç ektiren Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan aldığı öğrenildi.

Deneyimli gazeteci, kafa toplarına vurmasının yasak olmasından ötürü halı saha takımından da çıkarıldı.

İŞTE O ANLAR:

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KARTAL YİĞİT KİMDİR?

Kartal Yiğit, 1980 yılında İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de dünyaya gelmiştir. Kendisi Karadenizli bir aileden gelmektedir.

Spor yazarlığına 2005 yılında Fanatik Gazetesi'nde başlayan Kartal Yiğit, daha sonra NTV Spor, Lig TV ve TRT Spor, Habertürk gibi önemli yerlerde görev almıştır. Yiğit, profesyonel kariyerine Yeni Açık ve A Spor'da yorumcu olarak devam etmektedir.

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