Beşiktaş'ın yıldızlarından flaş Fenerbahçe açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Kupa mücadelesi sonrası konuşan Siyah-Beyazlı futbolcular; rövanş maçına daha iyi hazırlanacakları görüşünde birleşirken, Fenerbahçe karşısında da hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

İşte Beşiktaşlı yıldızların Ankaragücü mücadelesinin ardından A Spor'a yaptığı açıklamalar:

Jonas Svensson: "İlk yarıda zorlandık ama mücadele ettik. İkinci yarıda daha iyiydik. İkinci maça da hazırlanacağız. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bugün itibariyle ortada oynadık diyebilirim. Derbide cezalı olduğum için çok üzgünüm. Bu maçların önemini biliyoruz. Dinleneceğiz ve hazırlanacağız. İnşallah kazanacağız."

Arthur Masuaku: "Bugüne dair, deplasmanda gol yememek en önemli detay. İkinci maça kaldı. Zor bir maç olacak. Evimizde oynasak bile zor olacak. Gol atmamız gerekiyor. Gol attığımız takdirde finale çıkarız. Fenerbahçe maçı zor bir maç olacak. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Taraftarımız için büyük takım olduğumuzu göstermek olacaktır. Maçı oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz."

Gedson Fernandes: "Maça kötü başladık ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu seneki hedefimiz kupa için bence iyi bir sonuç aldık. Büyük bir maç, kendimize odaklanıyoruz. İyi hazırlanacağız ve iyi mücadele edeceğiz."