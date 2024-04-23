Sadettin Saran Katar vatandaşlığına başvurdu

Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Sadettin Saran tv100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık’ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Yayın ihalesinde yaşananlar hakkında gelen soruya cevap veren Sadettin Saran’ın bir dahaki ihaleyi kazanmak için bulduğu çözüm herkesi şaşırttı.

İhale için şimdiden hazırlanmaya başladıklarını belirten Saran (gülerek) Katar vatandaşlığına geçeceğini söyledi.

İşte Sadettin Saran’ın açıklaması:

“Seneliğine 65 milyon Dolar verdiler. Biz yarım milyar Dolar'dan fazla para verdik, 3 seneliğine. Dolayısıyla bunların ihaleleri iptal edilmesine rağmen teminat mektubu yok, tekrar ihaleye çağırıldılar ve seneliğine 180 milyon Euro veriler ve ihaleyi kazandılar. Buruk muyuz, buruğuz ama gururluyuz. Çünkü Türk kulüplerine ekstradan 300 milyon Euro girmesini sağladık. İnşallah bizden sonra sözleşmelerde kur farkından dolayı bir takım imtiyazlar sağlanmamıştır. Ama evet, biraz üzüldük. Sağlık olsun, devam ediyoruz. Yine gireceğiz. Orada farklı dengeler var. Ama biz bir dahaki ihaleye çok güçlü hazırlanıyoruz. (Gülerek) Ben Katar vatandaşlığına başvurdum. Neyse hayırlısı olsun..."

Önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere düzenlenen yayın ihalesine Saran Holding ve beIN Group katılmış ancak TFF gelen tekliflerin beklentiyi karşılamadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti.

TFF bu kararından birkaç gün sonra beIN Group ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

TFF’nin bu kararı sonrası ihale şartlarına uyulmadığını iddia eden Saran Holding bir açıklama yaparak federasyondan şikayetçi olacağını duyurmuştu.