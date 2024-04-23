Fenerbahçe'ye duvar ördü Avrupa devi kaptı

Olympiakos’un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe’ye karşı gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.
Penaltı kurtarışlarıyla takımının yarı finale yükselmesini sağlayan Tzolakis, sezon sonunda sözleşmesinin bitimiyle birlikte takımdan ayrılacağı belirtildi.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre 21 yaşındaki yetenekli file bekçisi, Braga'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Portekiz devinin transferde bitirmeye yakın olduğu vurgulandı.
Yunan temsilcisinin genç kalecisi Tzolakis, sarı-lacivertli futbolcular Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtararak takımını yarı finale taşımıştı.
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