Beşiktaş transferde rotayı İspanya'ya çevirdi

Fernando Santos'un talebiyle stoper aramaya başlayan Beşiktaş, Domingos Duarte ve Jamal Lascelles isimleri için girişimlerde bulunmuştu.

Siyah-Beyazlılar gündemine Palmeiras'tan Luan'ı gündemine aldı.

Yönetimin; Fernando Santos'un önerdiği simler arasında bulunan Luan için fiyat araştırmasına başladı.

Palmeiras'a 2017 yılında 3 milyon Euro karşılığında Vasco da Gama'dan transfer olan Luan, 7 senedir Brezilya ekibinde forma giyiyor.

Geçen sezon 41 maça çıkan 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Luan 41 maçta 3240 dakika süre aldı.