Beşiktaş transferde rotayı İspanya'ya çevirdi

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Beşiktaş transferde rotayı İspanya'ya çevirdi
Fernando Santos, Beşiktaş yönetimine bir isim daha verdi, hemen harekete geçildi.

Fernando Santos'un talebiyle stoper aramaya başlayan Beşiktaş, Domingos Duarte ve Jamal Lascelles isimleri için girişimlerde bulunmuştu.
Siyah-Beyazlılar gündemine Palmeiras'tan Luan'ı gündemine aldı.
Yönetimin; Fernando Santos'un önerdiği simler arasında bulunan Luan için fiyat araştırmasına başladı.
Palmeiras'a 2017 yılında 3 milyon Euro karşılığında Vasco da Gama'dan transfer olan Luan, 7 senedir Brezilya ekibinde forma giyiyor.
Geçen sezon 41 maça çıkan 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Luan 41 maçta 3240 dakika süre aldı.

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