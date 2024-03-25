Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi. Benfica'nın talebi şaşkınlık yarattı

Aytunç Akın
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi. Benfica'nın talebi şaşkınlık yarattı
Orkun Kökçü transferi için Benfica ile temas kuran Beşiktaş aldığı yanıtla geri adım attı.

Beşiktaş, yeni transfer stratejileri kapsamında Orkun Kökçü’yü kadrosuna katma peşinde.

Feyenoord’dan sezon başında 25 milyon Euro karşılığında Benfica’ya geçen Kökçü, milli maçlar öncesi teknik direktör Schmidt tarafından eleştirileri nedeniyle kadro dışı kalmıştı.

Beşiktaş, Portekiz ekibinde mutsuz olduğu belirtilen 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.

Siyah-beyazlılar ilk etapta Orkun Kökçü ile görüştü, olumlu yanıt aldı. Bu gelişme sonra Benfica ile temasa geçildi.

Ancak Benfica'nın talebi Beşiktaş cephesinde şaşkınlıkla karşılandı.

Portekiz ekibinin; Orkun Kökçü'nün bonservisinin yarısına karşılık, Gedson Fernandes'i tapusuyla istedi.

Bu gelişme karşısında şimdilik geri adım atan Beşiktaş'ta; Samet Aybaba’nın görüşmelere yoğun bir şekilde devam ettiği belirtiliyor.

Diğer yandan, Benfica Başkanı Rui Costa’nın, Orkun için ödediği yüksek meblağı göz önünde bulundurarak oyuncuyu kolayca bırakmak istemediği, milli takım dönüşünde beklentileri ile ilgili bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu görüşmenin ardından tekrar bir durum değerlendirmesi yapılacak.

Orkun Kökçü, Schmidt’in sahada kendisine verdiği rolü uygun bulmadığı için eleştiride bulunmuş ve bu sebeple röportaj vermişti.

Bu sezon Benfica ile 34 maça çıkan 23 yaşındaki milli oyuncu, 3 gol ve 10 asist ile toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.

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