Kupadan elendi hedefi transfere çevirdi: Beşiktaş'ta sıcak saatler

Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Vincent Aboubakar'a kavuşmak için gün sayıyor.

Kamerunlu golcüyle her konuda anlaşan yönetim, evrak işlerinin hallolmasından sonra Aboubakar’ı İstanbul’a davet edecek.

30 yaşındaki forvetin kısa zamanda takıma katılması bekleniyor.

Savunmaya da takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Braga forması giyen Vitor Tormena için de temaslarına devam ediyor.

7 milyon avrodan bonservis pazarlığına başlayan Portekiz ekibi, 5 milyon avroya inmiş durumda.

Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş’a gelmek istemesi de siyah beyazlıların elini güçlendiriyor.

Beşiktaş'ta Yukatel Kayserispor mesaisi de sürüyor.

Sakatlığı devam eden Josef De Souza’nın bu karşılaşmada oynama ihtimali oldukça düşük.

MKE Ankaragücü maçında sonradan oyuna girip golünü atan ancak ağrı hissedince risk almamak için devam etmeyen Cenk Tosun’un durumu ise belirsizliğini koruyor.

Milli futbolcunun Kayseri deplasmanında sahada olup olmayacağı yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.