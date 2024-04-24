Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör adayı. 1 numaralı hedef ortaya çıktı

Bu sezonu Serdar Topraktepe yönetiminde tamamlayacak olan Beşiktaş yeni sezonda takımı teslim edeceği ismi bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Futbol Koordinatörü Samet Aybaba önderliğinde arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlı ekipte 1 numaralı hedef ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın; Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevini sürdüren, gelecek sezon takımın başına geçmesi beklenen Nuri Şahin'e teklif götürdüğü belirtildi.

Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu, "Beşiktaş, Nuri Şahin ve Borussia Dortmund ile temas kurdu ve genç teknik adamın durumunu sordu. Türk teknik direktör listesinin başında Nuri Şahin bulunuyor" açıklaması yaptı.

Futbolculuk kariyerinde Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen ve Antalyaspor formaları giyen Nuri Şahin, ilk teknik direktörlük deneyimine de Antalyaspor'da başladı.

2021-23 sezonları arasında Kırmızı-Beyazlı ekibi çalıştıran Nuri Şahin, toplam 78 maçta, 30 galibiyet, 21 beraberlik ve 27 mağlubiyet yaşadı.