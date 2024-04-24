Ergin Ataman patladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ergin Ataman patladı
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'e yenildikleri maçın hakemlerine çok sert tepki gösterdi.

THY EuroLeague'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Panathinaikos, play off turunda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile eşleşti.

Ergin Ataman'ın takımı; dün oynanan serinin ilk maçında rakibine 91-87'lik skorla yenildi, 1-0 geriye düştü.

Karşılaşma sonrasında Ataman'ın hedefinde maçın hakemleri vardı. Sert ifadeler kullanan Ergin Ataman açıklamalarına bugün de devam etti.

Yunan basın mensuplarıyla bir araya gelen koç Ataman, maçta yanlış bulduğu hakem kararlarını görüntülü bir şekilde analiz etti.

Ergin Ataman, "Bana göre tuhaf olan bazı noktalar vardı, maçtan sonra dediklerimin arkasındayım. Bana göre bu maç temiz değildi. Bu yüzden maçta tuhaf bulduğum bazı pozisyonları sizlere göstermek istiyorum" diyerek sözlerine başladı şöyle devam etti:

"(İlk çeyrekte Wade Baldwin’e üç atış verilen faul pozisyonu hakkında) Bu pozisyona dünyanın hiçbir yerinde üç atış çalınmaz. Evet, belki bir ihtimal normal faul çalınabilir ama Baldwin bir anda kendini yere atıyor. Gördüğünüz gibi pozisyon tertemiz, hiçbir temas yok.”

(Üçüncü çeyrekte topun dışarı çıktığı pozisyonda topun Maccabi‘ye verilmesi) “Bana göre maçın en tuhaf pozisyonu buydu. Pozisyonun en yakınındaki hakem topu bize veriyor, sonra pozisyona çok uzak olan İspanyol hakem (Juan Carlos Garcia) duruma müdahale ediyor ve topu Maccabi’ye veriyor. Pozisyonu görmesi imkansız olmasına rağmen bunu yapıyor. Sonra pozisyonu yeniden izlemeyip topu Maccabi’ye veriyorlar. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bu pozisyon, sıradan bir hakem hatası değil.”

İlgili Haberler
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjde
Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör adayı. 1 numaralı hedef ortaya çıktı
Acun Ilıcalı sözünü tuttu
Trabzonspor Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu. Avcı kararını verdi
Fatih Terim oynamadan kazandı
Ertuğrul Doğan'dan Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı
Ertuğrul Doğan'dan Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı
Futbolun patronu tuttuğu takımı açıkladı ortalık karıştı
Mehmet Demirkol'dan Özbek ve Büyükekşi'nin asıl niyetlerini açıkladı
Mehmet Ali Yılmaz son röportajında Ali Koç için 'delikanlı çocuk' demişti. Trabzon'daki olaylara üzülmüştü
Erman Toroğlu haksız çıkınca çıldırdı. Apar topar canlı yayına bağlandı
Abdullah Kiğılı matruşka gibi açtıkça açtı. Paketin içinden çıkan şok etti
Ünlü gazeteci Haldun Domaç canlı yayında cam masanın üzerine yığıldı
Son Haberler
İsrail, Filistin Kızılay Derneği Merkezi’nin yakınını bombaladı Dünya
İsrail, Filistin Kızılay Derneği Merkezi’nin yakınını bombaladı
Elazığ'da torbacı operasyonu: 13 gözaltı Yerel Haberler
Elazığ'da torbacı operasyonu: 13 gözaltı
Ralf Rangnick Bayern Münih'i açıkladı Spor
Ralf Rangnick Bayern Münih'i açıkladı
Sevgilisinin boğazından bıçakladığı kadın 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Gündem
Sevgilisinin boğazından bıçakladığı kadın 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü Gündem
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri Gündem
SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen gösteri
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjde Spor
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjde