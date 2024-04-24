Ergin Ataman patladı

THY EuroLeague'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Panathinaikos, play off turunda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile eşleşti.

Ergin Ataman'ın takımı; dün oynanan serinin ilk maçında rakibine 91-87'lik skorla yenildi, 1-0 geriye düştü.

Karşılaşma sonrasında Ataman'ın hedefinde maçın hakemleri vardı. Sert ifadeler kullanan Ergin Ataman açıklamalarına bugün de devam etti.

Yunan basın mensuplarıyla bir araya gelen koç Ataman, maçta yanlış bulduğu hakem kararlarını görüntülü bir şekilde analiz etti.

Ergin Ataman, "Bana göre tuhaf olan bazı noktalar vardı, maçtan sonra dediklerimin arkasındayım. Bana göre bu maç temiz değildi. Bu yüzden maçta tuhaf bulduğum bazı pozisyonları sizlere göstermek istiyorum" diyerek sözlerine başladı şöyle devam etti:

"(İlk çeyrekte Wade Baldwin’e üç atış verilen faul pozisyonu hakkında) Bu pozisyona dünyanın hiçbir yerinde üç atış çalınmaz. Evet, belki bir ihtimal normal faul çalınabilir ama Baldwin bir anda kendini yere atıyor. Gördüğünüz gibi pozisyon tertemiz, hiçbir temas yok.”

(Üçüncü çeyrekte topun dışarı çıktığı pozisyonda topun Maccabi‘ye verilmesi) “Bana göre maçın en tuhaf pozisyonu buydu. Pozisyonun en yakınındaki hakem topu bize veriyor, sonra pozisyona çok uzak olan İspanyol hakem (Juan Carlos Garcia) duruma müdahale ediyor ve topu Maccabi’ye veriyor. Pozisyonu görmesi imkansız olmasına rağmen bunu yapıyor. Sonra pozisyonu yeniden izlemeyip topu Maccabi’ye veriyorlar. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bu pozisyon, sıradan bir hakem hatası değil.”