Wagner uçağının kafa üstü çakılmasının görüntüleri ortaya çıktı. Kayıt alanlar uçağın düşeceğini biliyorlar mıydı?

Uçağın bulutlardan yere kafa üstü çakılmasını görüntüye almışlar. Wagner lideri Prigojin’e ait olduğu iddia edilen uçak Moskova yakınlarında düştü. Uçağın bulutlardan yere kafa üstü çakılmasının kaydedilmesi ise akıllara "Yerdekiler uçağın düşeceğini biliyor muydu?" sorusunu getirdi.

Wagner uçağının kafa üstü çakılmasının görüntüleri ortaya çıktı. Kayıt alanlar uçağın düşeceğini biliyorlar mıydı?

Wagner lideri Prigojin’e ait olduğu iddia edilen uçak Moskova yakınlarında düştü. Kaza sonrası uçakta bulunan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, TASS haber ajansına göre yolcu listesinde olduğu iddia edilen Prigojin’in ölüp ölmediği ise merak ediliyor.

Olaya ilişkin enkaz videolarının ardından uçağın düşme anının görüntüleri Rus kaynaklarca servis edildi.

wagner-ucak-2.jpg

NE OLMUŞTU?

Wagner Grubu liderli Yevgeny Prigojin, 23 Haziran 2023 tarihinde Rusya’nın roket saldırılarında 2 bin Wagner Grubu milisinin hayatını kaybettiği söyleyerek Moskova’ya doğru ilerlediğini ve bir intikam saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

24 Haziran günü Prigojin Wagner'in ilerleyişinin durduğunu ve üslerine geri döndüklerini açıkladı.

İsyanın ardından yaşanan son gelişmede ise Prigojin'in içerisinde bulunduğu iddia edilen uçağın düştüğü haberi oldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada "3 mürettebat dahil 10 kişi hayatını kaybetti, bölgede çalışma sürüyor." denildi.

İlgili Haberler
Prigojin'in ölümünün ardından Wagner'den ilk açıklama: Kremlin ele geçirilecek
Prigojin’in öldüğü iddia edilmişti. Beyaz Saray’dan ilk yorum 'Kimse şaşırmamalı'
Wagner liderinin uçağının düşmesinin ardından Putin'in o sözleri dikkat çekti
Wagner lideri düşen uçakta değil miydi... Gazeteci Erkin Öncan ortaya çıkardı
Wagner liderinin uçağının düşmesinin ardından Putin gülerek açıklama yaptı
Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
Son Dakika... Wagner liderinin uçağı düştü
Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Selçuk Geçer uyardı: Yatırımcıya gelen fırsatı ilk kez açıkladı Ekonomi
Selçuk Geçer uyardı: Yatırımcıya gelen fırsatı ilk kez açıkladı
Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği kitlendi. Geçişler yine durduruldu Güncel
Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği kitlendi. Geçişler yine durduruldu
AKP'nin kalesinde umumi tuvalette abonelik sistemi başladı Güncel
AKP'nin kalesinde umumi tuvalette abonelik sistemi başladı
Kadıköy'de abart egzoz ve hız denetimi. Ceza yağdı Güncel
Kadıköy'de abart egzoz ve hız denetimi. Ceza yağdı
Zehir tacirlerine operasyon Güncel
Zehir tacirlerine operasyon
Elazığ’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı Güncel
Elazığ’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Serdar Ortaç bu defa namaz açıklaması yaptı Magazin
Serdar Ortaç bu defa namaz açıklaması yaptı