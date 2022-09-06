Meral Akşener’e kalbini açan üniversite öğrencisi: Hayal kurma yeteneğimi bile elimden aldılar

Gençler İçin Gençlerle Beraber programlarına devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Gençliğimizi yaşamamıza engel oldular” diyen gencin sözlerini resmi Twitter paylaştı. Akşener’in “5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?” diye sorduğu üniversite öğrencisi, “Benim 5 yıl sonra istediğim şey hayal kurabilmek” ifadelerini kullandı.

Üniversiteli genç, “Şu anda bir hayalim yok çünkü hayal kurma yeteneğimi bile elimden aldılar. Zamanında gençliğini doya doya yaşayan insanlar, bizim gençliğimizi yaşamamıza engel oldular. Bunu düşünüyorum. Keşke bir hayalim olsaydı” diye konuştu.

“Hınca hınç çalışıp da bir ev bir araba sahibi olabilmek için 20-30 sene uğraşmak istemem” diyen genç, “Yurt dışında garson olurum ama burada üniversite bitirip de bir şey sahibi olamamak istemem. Bir şeyler düzeleceğine inancım kalmadı” diye konuşurken Meral Akşener derin bir of çekerek üzüntüsünü gizleyemedi.

Akşener, öğrencinin konuşmasını şu ifadelerle paylaştı:

“İktidarın umutlarını çaldığı gençlerimiz maalesef artık hayal dahi kuramıyor. Ama hiç merak etmeyin; umutlarımızı yeniden yeşertecek, ülkemizi hak ettiği yarınlara ve mutlu geleceğimize hep birlikte taşıyacağız!”