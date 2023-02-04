4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinan Ateş paylaşımları yapan vatandaşın evi kurşunlandı. Timur Soykan duyurdu

Sinan Ateş paylaşımları yapan vatandaşın evi kurşunlandı. Timur Soykan duyurdu

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Hacı Cesur isimli kişinin evi kurşunlandı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:01
Takip Et

Sinan Ateş paylaşımları yapan vatandaşın evi kurşunlandı

Sinan Ateş paylaşımları yapan vatandaşın evi kurşunlandı. Timur Soykan duyurdu
+
Aa
-

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre, saldırıda hedef olan Hacı Cesur'un, Twitter'da Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımlarda bulunmuştu.

Cesur, saldırganların güvenlik kamerası görüntülerini paylaşırken "Bugün saat 10'da evime gelen bu iki müptezel keşif yapıyor, kapıyı çalıyor. Saat 11'de eve 8 el ateş ediyor. Gönderen belli gelen belli. Türk Emniyet Teşkilatı ve cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Aziz Türk milletinin ve devletinin dikkatine..." dedi. 



Gazeteci Soykan da "Sinan Ateş cinayetinden sonra saldırılar devam ediyor. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili paylaşımlar yapan bir hesabı yönettiği iddiasından sonra Hacı Cesur'un evi kurşunlanıyor. Ama çıt çıkmıyor. Yeni cinayetler mi bekleniyor." paylaşımında bulundu.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

🇹🇷Sessizliğimiz korkudan değil haberin olsun!🇹🇷
4.02.2023 15:13
Ateş edende sahibi gibi ibneye benziyor.!!!!  
 
ADALET
4.02.2023 15:05
malum merkezin yavru kurtları işbaşında..eninde sonunda yargılanacaksınız efendiler..öyle yok. can alacaksınız. bir de adamımım diye kürsülerde kükreyeceksiniz.azdan az çoktan çok gider..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
1
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
2
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
3
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
4
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
5
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
6
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
7
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Akit’ten kovulan Mehmet Özmen olay yaratacak açıklamalar yaptı. Erdoğan'ı özel olarak etiketledi
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Doğuştan işitme kaybı olan 6 yaşındaki Hatice artık duyabilecek
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar görünce bakın ne yaptılar
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Adana'da beton mikseri inşaat çukuruna devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
﻿Van’da kayak sezonu geç başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.