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Bir haftada 83 bin kişi çıktı. Borsadan kaçışlar başladı

Son aylarda enflasyondaki artışla berber yatırımcı sayısında artış yaşanan borsadan kaçışlar başladı. Ortaya çıkan son verilere göre, Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşle birlikte bir haftada 83 bin 696 kişi borsadan çıktı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 08:58
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Bir haftada 83 bin kişi borsadan çıktı

Bir haftada 83 bin kişi çıktı. Borsadan kaçışlar başladı
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Altın, döviz, mevduat gibi araçlardan istenen reel getiriyi elde edemeyen ve kendilerini yüksek enflasyondan korumak isteyen tasarruf sahiplerinin talebi bir süredir borsaydı. Geçtiğimiz yılın ortasında 2,5 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısı, 2022 yılını 3,8 milyon kişiyle kapatarak rekor kırmıştı.

Yeni yılın ilk iki haftasında da tasarruf sahiplerinin odak noktasında yer alan borsa, geçtiğimiz günlerde 4 milyon yatırımcı sayısı sınırına dayanarak kendi rekorunu tazelemişti.

YATIRIMCI SAYISI 3 MİLYON 893 BİNE DÜŞTÜ

ekonomim.com'un haberine göre; 11 haftadır pay senedi yatırımcı sayısında yaşanan soluksuz artış ise 20 Ocak tarihiyle son bularak yerini uzun bir süreden sonra ilk defa azalışa bıraktı.

Yükseliş trendinin bozulmasının ardından toplam pay senedi yatırımcı sayısı 83 bin 696 kişi azalarak 3 milyon 892 bin 902 kişi oldu.

Yerli yatırımcının ilgisiyle 2022 yılı ortasından 2022 yılı sonuna kadarki 6 aylık sürede yüzde 120’ye yakın primlenen BİST-100 endeksi tasarruf sahiplerini mutlu etmişti. Yeni yıla satışlarla başlayan BİST-100 toparlanmalara rağmen hala zirvesinin gerisinde.

 

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