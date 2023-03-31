Bir kamyon Afgan daha sırtlarında aynı çanta ile sokağa bırakıldı

Yabancı kaçakların her geçen gün denetimsiz bir şekilde kaçak yollarla Türkiye’ye girmesi ve bu anları TikTok üzerinden paylaştıkları videolar, gündem olmaya devam ediyor.

Bir hafta boyunca yaptıkları her sınır geçişini paylaşan Afganlara bir yenisi eklendi.

Bu seferki videoyu "Türkiye vakti" yazısıyla paylaşan kaçak göçmenler, kamyon kasasıyla bir sokağa bırakılırken kendilerini görüntüledi. Afganlar, o videoyu TikTok'ta 29 Mart'ta paylaştı.

Aleni bir şekilde kamyon kasasından inen Afgan kaçak göçmenlerin rahat tavırları ve sırt çantalarının aynı olması dikkat çekti.

AFGANİSTAN'DAN İRAN'A, İRAN'DAN TÜRKİYE'YE

Afganistan'dan İran'a sorunsuz olarak ulaşan Afgan kaçaklar, İran dağları üzerinde uzun süren bir yolculuk sonunda Türkiye'ye yasa dışı olarak giriş yapıyor.

Türkiye yolundayken İran üzerinde video kaydı yapan Afganlar, görüntüleri TikTok üzerinden paylaşıyor.