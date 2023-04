Ya bu yalan ya bu yalan. Sınırda kuş uçmuyorsa kamyon kamyon gelenler kim?

Editör: Oğuz OK







Türkiye gündemini son yıllarda en çok meşgul eden konu hiç şüphesiz kaçak sığınmacı akını. Milyonlarca Suriyeliyi ağırlayan Türkiye, başta Afganistan olmak üzere birçok ülkeden gelen kaçak sığınmacıların ülkeye yasadışı yollardan girmesine şahit oluyor.



Hemen hemen her gün sosyal medyada kaçakların sınırlardan geçerek ülkeye giriş yaptığı videolar viral oluyor.



İktidar kanadı ise bu durumun tam tersi olduğunu iddia ediyor.





MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SINIR GÜVENLİĞİ PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından sınır güvenliği çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yaptı.



Yapılan paylaşımda “Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en etkili tedbirlerini aldığımız hudutlarımızda Kahraman Mehmetçik, 'Hudut namustur!' anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır. Sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmaları kapsamında, hudutlarımızda insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında olan teknoloji yoğunluklu sistemler kullanılmaktadır. Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığının yanı sıra hudutlarımızdaki ileri seviye tedbirler, her türlü terörist faaliyeti ve kaçakçılığı engelleyerek yurt içindeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenine katkı sağlamaktadır. Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve caydırıcı şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.







AKAR: “HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç, gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gece-gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülahazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır." dedi.







“KUŞ UÇMAZ”

Akar, geçtiğimiz yıl 10 Mayıs'ta Sabah gazetesinden Melih Altınok’a verdiği röportajda konuyla ilgili, “O huduttan kuş uçmaz” ifadesini kullanmıştı.







EMEKLİ ALBAY İSYAN ETTİ

Kaçak sığınmacıların sınırlardan girişi esnasında çekilen bir video gündem olurken emekli Albay Murat Yıldız, konuyla ilgili “Vatan işgal ediliyor! Buna müsaade eden vatan hainidir!” dedi.







HEPSİNDE AYNI ÇANTA!

Yine geçtiğimiz günlerde yayılan bir videoda Türkiye'ye kaçak yollarla giren bir kamyon dolusu Afgan, sokağa bırakıldı. O anları "Türkiye vakti" sözleriyle paylaşan Afganların sırt çantalarının aynı olması dikkat çekti.







KILIÇDAROĞLU MEHMETÇİĞE SESLENDİ

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da duruma kayıtsız kalmadı.



Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan videolar sonrası Mehmetçiğe çağrı yaptı. Çok sayıda Afgan’ın kaçak yollardan Türkiye’ye geldiği yönünde haberlerin geldiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin” ifadelerini kullandı.







Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



"Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin."



